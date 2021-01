<span style='text-decoration: underline;'>WA TLEMCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Aziz Abbes</span>

Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1 de football et son entraîneur Aziz Abbes ont convenu d’une séparation à l’amiable, a-t-on appris lundi auprès du président du Club sportif amateur (CSA), Nacereddine Souleyman.

«Nous sommes arrivés à un accord pour une séparation à l’amiable avec l’entraîneur Aziz Abbes, dont tout le monde ici à Tlemcen réclamait le départ», a déclaré Nacereddine Souleyman à l’APS. «Les nouveaux membres et président du Conseil d’administration de la société sportive par actions (SSPA) se pencheront sur son successeur à l’occasion de l’assemblée générale prévue jeudi», a-t-il ajouté. L’assemblée générale des actionnaires de la SSPA du WA Tlemcen, qui devait avoir lieu samedi dernier pour élire un nouveau Conseil d’administration et son président, a été reportée à jeudi en raison de l’absence de la quasi-totalité de ses membres. La SSPA du club de l’extrême ouest du pays est toujours sans président après la démission de Réda Abid, quelques jours après sa désignation au poste de patron du Conseil d’administration en septembre dernier, rappelle-t-on. Après sept journées de championnat, le WAT court toujours après sa première victoire. Les «Zianides» ont récolté seulement quatre points sur 18 possibles, ne parvenant à inscrire qu’un seul but.