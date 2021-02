<span style='text-decoration: underline;'>MC ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Neghiz</span>

L a direction du MC Alger et l’en traîneur Nabil Neghiz ont trouvé jeudi un accord pour une séparation à l’amiable, au lendemain de la défaite concédée en déplacement face à la JS Saoura (1-0), en mise à jour de championnat, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué.

«La réunion tenue aujourd’hui (jeudi) entre les membres du Conseil d’administration et l’entraîneur Nabil Neghiz a débouché sur une séparation à l’amiable», a indiqué le «Doyen» sur sa page officielle Facebook. L’ancien entraîneur-adjoint de l’équipe nationale (2014-2016), arrivé au MCA en février 2020 en remplacement du Français Bernard Casoni, quitte l’équipe alors qu’elle reste sur une mauvaise série de deux matchs nuls à domicile et deux défaites à l’extérieur. Pour pallier le départ de Neghiz, la direction a coché sur sa liste le nom de plusieurs techniciens, dont celui d’Abdelkader Amrani, qui vient de mettre fin à sa collaboration avec le CS Constantine. En attendant l’arrivée d’un nouveau coach, l’intérim sera assuré par l’entraîneur-adjoint Réda Babouche et le directeur technique sportif, Abdelatif Bourayou. Au terme de la 11e journée, le «Doyen» pointe à la 5e place au classement avec 19 points, à cinq longueurs du leader ES Sétif. Le MCA aura rendez-vous dimanche prochain avec le derby de la capitale contre l’USM Alger, prévu au stade Omar-Hamadi (17h00), dans le cadre de la 12e journée de championnat.