<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Sept étudiantes victimes d’intoxication alimentaire</span>

Sept (7) étudiantes à la cité uni versitaire «2.000 lits» filles à Tissemsilt, ont été victimes d’une intoxication alimentaire, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

Le service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier de Tissemsilt a accueilli, dans la nuit du lundi, 7 étudiantes présentant des symptômes d’intoxication alimentaire, qui ont quitté le service après avoir reçu les soins nécessaires, selon la même source. Sitôt la nouvelle ébruitée, une enquête épidémiologique, déclenchée au niveau de la résidence universitaire «2000 lits», a prouvé qu’il ne s’agit pas d’une intoxication alimentaire collective mais de cas isolés, a-t-on indiqué, affirmant que les conditions de réfrigération des produits alimentaires dans cette résidence sont respectées par ceux qui veillent au contrôle alimentaire au restaurant universitaire. Pour sa part, le directeur de wilaya des œuvres universitaires, Mustapha Allane a déclaré, à l’APS, qu “il est probable que ces étudiantes aient pris leurs repas en dehors de la résidence universitaire, soulignant que l”une d’elle a reconnu avoir pris un repas dans un restaurant de la ville de Tissemsilt. Il a fait remarquer que le restaurant de la résidence universitaire sus-indiqué a accueilli, dimanche, 960 étudiantes qui ont pris le dîner et que 7 étudiantes ont senti lundi soir un mal au ventre et une diarrhée doublée d’une fièvre selon le diagnostic établi par le service des urgences médicales de l’EPH de Tissemsilt. Le cas d’intoxication est isolé par rapport au nombre «considérable» des étudiantes qui ont pris leurs repas du soir à la résidence universitaire, a précisé le même responsable , faisant observer que les agents de contrôle de la direction du commerce ont pris des échantillons de repas témoins (du repas du soir) du restaurant universitaire aux fins d’analyses au niveau du laboratoire de contrôle de qualité et de répression des fraudes du chef-lieu de wilaya.