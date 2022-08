<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route</span>:<br><span style='color:red;'>Sept personnes décédées et 248 autres blessées en 24 heures</span>

Sept personnes (07) ont trouvé la mort et 248 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus dans plusieurs wilayas du pays durant les dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. En outre, les services de la Protection civile font savoir que durant la même période, trois (03) personnes sont décédées noyées en mer, au niveau des plages interdites à Mostaganem, Jijel et Tipaza. Il s’agit d’un jeune homme de 20 ans, ayant péri à la plage Ourigha commune Mezghrane et d’un enfant de 11 ans dont le corps a été repêché à la plage Rouassa, commune de Tahir à Jijel. La 3 éme victime, âgée de 32 ans, est, quant à elle, décédée au niveau de la plage Ourigua à Mezerghane (Tipaza), précise la même source. Par ailleurs et suite aux précipitations ayant touché les wilayas de Tébessa, Souk Ahras et Ain Guezzam, les services de la Protection civile de Tébessa sont intervenus pour le dégagement de familles coincées à bord de 05 véhicules, en raison de la montée des eaux de l’Oued Boulahaf Edir. De plus, les moyens de la Protection civile de la wilaya de Souk Ahras ont été mobilisés pour le dégagement de 02 véhicules cernés par les eaux au lieu-dit «Pont Sibour», ainsi pour le dégagement d’un véhicule à hauteur de l’hôpital régional du chef-lieu de la commune de Souk Ahras. Dans la wilaya d’ Ain Guezzam, les secours ont permis le sauvetage de 23 personnes coincées dans les eaux d’un oued, est-il ajouté. A noter, enfin, l’intervention des secours de la Protection civile pour l’extinction de 04 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Annaba, Guelma et Chlef . L’incident enregistré à Annaba a causé des brulures légères à 03 personnes, conclut le communiqué.