<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Sept terroristes abattus dans la forêt de Oued Edouar à Skikda</span>

Sept (7) terroristes ont été abattus samedi par des détachements de l’Armée nationale populaire, suite à une opération de fouille et de ratissage menée au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo dans la wilaya de Skikda, annonce le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité des efforts des Forces de l’Armée nationale populaire visant à éradiquer le phénomène du terrorisme de notre pays, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’ANP ont abattu, dans la matinée de ce samedi 19 février 2022, sept (07) terroristes, suite à une opération de fouille et de ratissage menée au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo, wilaya de Skikda en 5ème Région Militaire», précise la même source. «Cette opération, toujours en cours, a permis de récupérer six (06) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil à lunette, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication, ainsi que des vêtements, des médicaments et d’autres effets», ajoute le MDN. Cette opération de «qualité» vient «consolider la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l’ANP, et confirme, une fois de plus, le haut degré de vigilance et de disposition permanentes pour mettre en échec toute tentative visant à nuire à la sécurité et la stabilité du pays, et la détermination de nos Forces Armée à traquer ces criminels et leur élimination, où qu’ils soient, à travers l’ensemble du territoire national», conclut le communiqué.