<span style='text-decoration: underline;'>Refonte du système scolaire</span>:<br><span style='color:red;'>Série de réunions entre les syndicats de l’Education et la tutelle</span>

Le ministère de l’Education nationale a entamé des discussions avec ses partenaires sociaux afin de trouver une sortie de crise suite à l’arrêt des cours causé par le coronavirus et l’approche des examens des classes finales.

Ainsi, le Secrétaire général du ministère de l’Education nationale a entamé depuis hier une série de réunions qui continue même aujourd’hui. Hier, le SG du ministère de l’Education a reçu le président de l’Association nationale des parents d’élèves, Khaled Ahmed. Selon ce dernier, les discussions ont tourné autour de la situation du secteur de l’éducation nationale et la réforme du secteur et des programmes scolaires. M. Khaled a indiqué que son association est conviée pour la première fois à participer à l’élaboration et la refonte du programme scolaire. Une première, selon lui, qui permettra à l’amélioration du secteur de l’Education et préserver les élèves.

Concernant la décision du ministère de l’Éducation nationale qui a fixé la date des épreuves du BEM entre le 7 et 9 septembre prochain, le président de l’association des parents d’élèves compte sur leurs doléances en appelant pour la énième fois à l’annulation de l’examen. Il dira en effet que la date retenue pour l’organisation du BEM n’arrange ni l’élève ni le professeur, encore moins les parents. Pour lui, la reprise après une durée de six mois de rupture avec l’école sera difficile pour les élèves du cycle moyen tout en soulevant que le manque de révision et le manque d’accompagnement psychologique, n’est pas dans l’intérêt de l’élève.

« Ainsi, nous dira-t-il, maintenons la demande d’annulation de l’examen du BEM ». Notre interlocuteur dira qu’avec l’annulation de l’examen du BEM, cela permet aux élèves de passer au palier du secondaire en calculant la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres.

Par ailleurs, M. Khaled a annoncé la tenue des assises du secteur de l’Education nationale durant les mois de juillet et août, regroupant tous les acteurs de ce secteur. Son association, dira-t-il, a été invitée pour la première fois à prendre part. Il dira encore qu’il transmettra une liste de propositions pour la sauvegarde de l’école algérienne.

Le président de l’association des parents d’élèves a indiqué également que la série de réunions et de rencontres bilatérales entre le ministère de l’Education et les syndicats du secteur continue aujourd’hui au siège du ministère. Mais dans ces conditions de crainte d’une deuxième vague de pandémie du coronavirus en Algérie, le ministère de l’Education pourrait avancer les dates des examens du Bac et du BEM.

Noreddine Oumessaoud