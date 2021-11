<span style='text-decoration: underline;'>Afin de développer leurs performances</span>:<br><span style='color:red;'>Session de formation nationale au profit des équipes spécialisées de la protection civile</span>

Dans le cadre de la formation au maintien des acquis des équipes spécialisées de la protection civile , les services de la Direction Générale de la Protection Civile par le biais de la Structure des Missions Spécifiques organise du 14 au 20 Novembre en cours une session de formation nationale au profit des équipes spécialisées, a-t-on appris hier de la direction générale de ce corps.

En effet, 363 éléments de la protection civile effectueront des formations au sein des centres de formation à travers le territoire national, a précisé la direction générale dans un communiqué de presse rendu public hier. 167 plongeurs représentant 37 wilayas , ainsi que des éléments de l’unité nationale d’instruction et d’intervention pour la plongée au milieu marin et plongée continental, passeront leur formation au niveau des centres des wilayas d’Alger, El-Tarf, Tlemcen et Tipaza. Les unités des groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) qui est un groupe d’intervention spécialisé dans la reconnaissance, le sauvetage dans les milieux naturels et artificiels, particulièrement dangereux pour les autres équipes de la protection civile , effectueront un stage au niveau des wilayas de Bouira et Médea. Tandis que 96 éléments des brigades Cynotechnique passeront leur formation de six jours au niveau de l’unité nationale d’instruction et d’intervention à Alger. Il est important de signaler que le but escompté de ces stages est de développer leurs performances et d’améliorer leurs compétences opérationnelles en matière d’interventions face aux différents dangers et difficultés rencontrés lors des interventions.

Ces formations permettront d’augmenter le nombre des effectifs au sein de ces équipes et aussi le nombre des wilayas qui disposent de ces équipes spécialisées.

Il est à noter que les équipes spécialisées dans la plongée effectuent quotidiennement des opérations de secours dans les plans d’eau et les puits, a précisé la direction générale de la protection civile.

Feriel.B