Seule la réussite comme objectif

Dans un entretien accordé à l’APS, l’ex-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), l’Algérien Amar Addadi a annoncé «un franc succès à la 19e édition des JM» qu’abrite la ville d’Oran du 25 juin au 6 juillet prochain. «Comme tout Algérien, j’avais accueilli avec un sentiment de satisfaction, la désignation en 2015 de la ville d’Oran comme ville hôte de la manifestation… je présage personnellement un grand succès qui rehaussera l’image du pays, tout en constituant un investissement d’avenir pour les prochaines générations», a déclaré l’ancien responsable des JM. Après 34 années d’activités au service du CIJM, dont 18 années en qualité de président de cette instance, l’Algérien Amar Addadi estime avoir accompli convenablement sa mission puisque «beaucoup de belles choses à travers les nombreux défis ayant jalonné l’activité du CIJM». Évoquant la représentation algérienne au sein des différentes instances sportives internationales, Amar Addadi a mis l’accent sur «la nature des exigences» et le niveau de compétences nécessaire aux différentes missions. « La participation au sein des instances internationales ne peut s’accommoder d’une simple figuration» a-t-il déclaré, insistant sur «le facteur important de la stabilité de représentation au sein des organismes concernés» . Pour bon nombre d’observateurs, l’ancien patron du CIJM a eu bien raison de critiquer objectivement «la valse des représentants algériens à l’échelle internationale» qui ne reflète en réalité que l’instabilité chronique des responsables au sein des instances sportives nationales. Bien au courant des arcanes du sport algérien, Amar Addadi n’a semble-t-il pas voulu entrer dans les détails des nombreuses lacunes et dysfonctionnements qui pénalisent le mouvement sportif national, en particuliers les sports collectifs dont le handball, le basket et le volley-ball qui faisaient jadis la fierté des Algériens. Selon un observateur averti, à l’heure où tout le monde est invité à forger un optimisme sans faille pour le succès des J.M à Oran, le débat sur l’état des lieux du Sport en Algérie devrait être ajourné, remis à plus tard, pour ne laisser place qu’aux efforts et aux encouragements devant assurer le bon déroulement des jeux d’Oran 2022… Plus tard, bien après la manifestation, sonnera peut-être l’heure des bilans et des évaluations qui seront nécessairement affichés officiellement ou exprimées par l’opinion publique… Pour l’instant, les polémiques et les critiques, pertinentes ou abusives, ne sont pas à l’ordre du jour.

Par S.Benali