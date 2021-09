<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Seulement trois joueurs de l’effectif de la saison écoulée préservés</span>

Seulement trois joueurs de l’effectif de la saison passée ont été retenus par la direction du WA Tlemcen en vue de l’exercice 2021-2022, a-t-on appris dimanche auprès du président de cette formation pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Les trois joueurs en question sont : le capitaine Zenasni, ainsi que Semahi et Aïchi. A ce trio, viennent s’ajouter cinq éléments de l’équipe réserve promus en seniors, à savoir : Chérif, Guemadi, Lekhal, Benamraoui et Gueniche, a encore précisé Rachid Meliani. Ce grand remue-ménage qui a touché l’effectif des “”Zianides’’ est motivé par “”le parcours très décevant de l’équipe la saison passée, pendant laquelle elle a évité de justesse la relégation» a fait savoir ledit responsable. Cet état de fait a poussé la direction du WAT, en se référant au rapport technique établi par son désormais ex-entraineur, Abdelkader Amrani, à injecter un sang neuf au sein de son effectif. Cela s’est déjà traduit par une dynamique intéressante qui marque l’opération de recrutement du club, comme l’atteste l’engagement, jusque-là, de pas moins de neuf joueurs, à savoir, Tizi Bouali (ex-JS Kabylie), Bentoucha (MCB Oued Sly), Amoura (IRB Maghnia), Belmokhtar (AB Maghnia), Bouchaour (CRB Oued Rhiou), Bahraoui (JSM Skikda), Aloui (US Biskra), Kasdi (MO Béjaia) et Heriat (AS Aïn M’lila). L’opération de recrutement se poursuit toujours, selon le président du club. Ce dernier a fait savoir au passage qu’il était en contact avancé avec cinq autres joueurs, à savoir : Chikhi et Tafni (JS Kabylie), Yahia-Chérif (JS Saoura), Renaï (US Biskra) et Mebarki (Paradou AC). Par ailleurs, le lancement de la préparation d’intersaison, sous la houlette du nouvel entraineur Kamel Bouhellal, a été fixée à lundi, indique-t-on de même source.