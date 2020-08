<span style='text-decoration: underline;'>Commémoration de la journée du moudjahid à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Sfisef abrite la cérémonie de remise de clefs de 458 logements</span>

Cette année, c’est la ville de Sfisef qui a abrité les festivités de la commémoration du double anniversaire du 20 août 1955-1956.

Les autorités locales civiles et militaires ont donc accompagné le chef de l’exécutif, Mustafa Limani en direction de l’ex Mercier Lacombe. Au début des festivités, une gerbe de fleurs a été posée au niveau de la stèle de la place Premier Novembre, suivi par la lecture de la Fatiha et l’écoute de l’hymne national. Ensuite, un nombre d’enfants de moudjahidines et des ayant droit, ainsi que des fonctionnaires de la commune, de la santé, de la police, de la protection civile et l’Armée ont été à tour de rôle, distingués.

A noter que durant la veille de cette journée du 20 août, soit mercredi dernier, un quota de 458 logements toutes formules confondues a été distribué à leurs bénéficiaires.

Il s’agit de remises de clefs de 74 plus 50 logements type LPA, 30 autres dans le cadre de construction de logements ruraux et enfin, la remise symbolique des clefs de 304 unités de logements publiques locatifs (LPL) qui entre dans le cadre de l’éradication des bidonvilles.

M. Bekkar