<span style='text-decoration: underline;'>Régionale I, Groupe B (LRFO): 20ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Sfisef revient et gagne…</span>

C’est drôle ce qui se passe vraiment dans le monde de notre football avec une soudaine résurrection du club de l’ex Mercier Lacombe. Pourtant, le CRB Sfisef a été disqualifié par la ligue régionale de football d’Oran (LRFO) qui a reproché au Chabab de Sfisef ne pas payer les frais d’engagement pour le compte de la saison 2021-2022.

Le CRBS fut donc déclaré en forfait général par la commission de discipline et automatiquement relégué en championnat de wilaya de Sidi Bel Abbés avec le GS Sidi Khaled. Or, il fallait l’intervention d’un amoureux du club Sfisefi qui a soulevé les doléances du CRBS au plus haut niveau, c’est-à-dire à la Fédération Algérienne de Football (FAF). Ayant pris gain de cause, le CRB Sfisef est revenu à la scène et signe son retour avec ce beau succès à Ben Badis en battant le CRBBB local par quatre buts à deux, mettant ainsi la LRFO dans l’embarras en programmant en urgence tous les matchs ratés du CRBS. L’autre fait marquant, la défaite surprise du meneur Zidoria SAT à domicile face au Wifak d’Ouled Mimoune qui revient à trois points sur le leader. Le grand gagnant de cette vingtième journée c’est bien le CRB Hennaya auteur d’une victoire à l’extérieur sur le CRB El Amria par deux buts à un et une seconde place avec 38 points contre 40 pour le ZSA Témouchent.

B. Didéne