<span style='text-decoration: underline;'>Estimés à 1,3 milliard de DA</span>:<br><span style='color:red;'>SGPP compte acquérir 7 élévateurs à bateaux de grand tonnage</span>

La Société de gestion des ports de pêche et de plaisance (SGPP) compte acquérir 7 élévateurs à bateaux de grand tonnage produits par l’Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics (ENMTP), avec laquelle des discussions sont en cours.

Ainsi, le président directeur général, de l’ENMTP, Mohamed Tayeb Abboud a révélé que ce projet «inédit» en Algérie sera «lancé avant la fin de l’année» et servira à la mise à sec des grandes embarcations de pêche pour les travaux de maintenance et de réparation navale. Selon lui, le projet, qui représente un investissement de près de 1,3 milliard de DA, permettra d’économiser 6 millions d’euros, soit le coût des sept élévateurs en devises, en plus de près de 30 millions d’euros par an en évitant d’envoyer les embarcations à l’étranger pour être réparées.

Ces élévateurs peuvent soulever entre 150 et 250 tonnes et seront installés dans les ports de Skikda, Bejaïa, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, El Tarf et Tlemcen, selon le même responsable. En plus de ces élévateurs, le Groupe Serport a fait don à sa filiale d’équipements de manutention, composés de grues mobiles et de chariots élévateurs pour la manutention des embarcations et des moteurs à l’intérieur des ports.

La SGPP compte, en outre, construire 140 garages, pour un budget de 300 millions de DA, qu’elle mettra en location par adjudication au profit des professionnels dans le domaine de la maintenance «basique» des bateaux, a souligné le responsable, soulignant que la demande est «forte» avec déjà 13 garages prêts à être loués à Beni Saf. M.Abboud a ajouté que 18 stations d’avitaillement en carburant et en lubrifiants seront réalisées avec une enveloppe de 288 millions de DA en partenariat avec Naftal, indiquant que la signature du contrat y afférent «est prévue dans quelques semaines».

Ce contrat prévoit la gestion de ces stations par Naftal qui se chargera, par ailleurs, de la récupération des huiles usagers, a-t-il détaillé, précisant que la SGPP mettra le maximum de bacs de récupération des huiles au niveau des ports pour multiplier les points de collectes, dans le but de préserver l’environnement. L’autre service d’accompagnement qu’assurera la SGPP aux pêcheurs consiste à 10 fabriques à glace pour un budget total de 70 millions de DA, dont deux sont déjà «opérationnelles» au niveau du port de Salamandre à Mostaganem et Ténès à Chlef, a avancé le P-dg de la société. Ajoutant qu’elles fonctionneront 24h/24h et seront exploitées par le personnel de la SGPP pour «offrir une meilleure proximité avec les utilisateurs ainsi que des prix concurrentiels».

Tous ces projets s’inscrivent, selon lui, dans le cadre de la politique du Groupe Serport qui repose sur l’implication des entreprises économiques nationales, la rationalisation de l’utilisation des devises en plus d’offrir une valeur ajoutée et de créer des emplois, avec plus de 1100 emplois directs et indirects pour l’ensemble de ces projets.

Noreddine Oumessaoud