Promue de sa classe d’analphabétisme, Hadja Tazmalt Kheïra, âgée de 81 ans, a été honoré par le wali de Sidi Bel Abbés, Limani Mustapha pour avoir rédigé tout le livre du saint Coran.

Hadja Kheïra et malgré le poids de l’âge, n’a pas perdu espoir d’apprendre à lire et à écrire. Elle s’est inscrite dans l’école d’analphabétisme et à réussi à réaliser deux versions manuscrites en langue arabe du Coran, un vrai exemple de persévérance et de motivation pour les jeunes générations !

M. Bekkar