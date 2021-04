Siège de la Mairie: Un édifice menaçant ruine

Seule la façade extérieure du siège de la grande mairie d’Oran a été restaurée, remise en état, depuis quelque temps, laissant croire que le bel édifice allait bientôt ouvrir ses portes et reprendre ses activités. Mais l’hôtel de ville reste encore fermé depuis des années, comme abandonné et livré à la dégradation avancée de l’enceinte intérieure du bâtiment. Des photos et des vidéos qui circulent sur Internet montrent le piteux état des murs, des plafonds, des tapisseries, des anciennes boiseries et de tous les éléments de décor architectural qui font de cet édifice un joyau du patrimoine oranais. La semaine dernière, des photos montrant l’état de ruine dans les locaux et les couloirs de l’édifice ont soulevé la colère et l’indignation d’un grand nombre de citoyens oranais choqués, ulcérés de voir le siège de l’hôtel de ville ainsi livré à la régression et à l’abandon. Un «acte criminel prémédité» estiment certains commentateurs sur les réseaux sociaux. Il est vrai que personne, parmi les citoyens anonymes, ne peut comprendre et encore moins expliquer pourquoi, depuis déjà une décennie, le plus célèbre des monuments urbains de la cité reste fermé et livré à la détérioration avancée. On se souvient pourtant que les services techniques de la commune d’Oran avaient déclaré qu’une «fiche technique» a été élaborée afin d’entamer et d’achever la restauration des parties intérieures de l’édifice, dont la salle des conférences, la salle des délibérations, la salle des délégations hôtes et le cabinet du maire. On précisait même qu’une enveloppe financière de 50 milliards de centimes avait été dégagée par la wilaya pour l’achèvement des travaux. Mais ce n’était là que des annonces fragiles qui se heurtaient sans nul doute à la réalité d’un terrain de gestion locale miné, voire gangrené par des tares, des lourdeurs et des dysfonctionnements insolubles. Depuis que ce projet de réhabilitation a été évoqué une première fois avant d’être initié puis lancé, pas moins de cinq walis successifs ont eu à suivre ce projet. Un projet, comme tant d’autres à Oran, qui enregistre d’importants retards, et qui devait être livré avant les Jeux méditerranéens initialement prévus en 2021 et reportés à Juin 2022. Que dire aux visiteurs étrangers qui souhaiteraient voir le bel escalier intérieur, la splendide «salle des hôtes», les cimaises d’œuvre d’art, et les fresques ornant ses plafonds du siège historique de la Mairie ? Et les mauvaises langues ne s’empêchent pas de ricaner : « Désolé, la Mairie est fermée, revenez, peut-être, dans une dizaine d’années… »

Par S.Benali