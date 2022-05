<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Signature de deux conventions pour renforcer la coopération et la formation</span>

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran a paraphé, dernièrement, deux conventions avec l’entreprise de recyclage et le bureau de wilaya de l’Organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté, en vue de renforcer la coopération dans le domaine de l’environnement et de la formation.

Ces deux conventions entrent dans le cadre de la mise en œuvre au niveau local des conventions signées entre les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de l’Environnement, en vue de diffuser la culture environnementale et promouvoir les métiers verts générateurs de richesse, a-t-on appris de la direction de wilaya de l’environnement. La convention signée avec l’entreprise de recyclage écologique relevant du ministère de l’Environnement concerne les stagiaires des établissements de formation qui bénéficient de stages au niveau de cette entreprise, a-t-on indiqué. Cet accord stipule également de l’entreprise précitée la récupération de tous les matériaux recyclables dans les établissements de formation de la wilaya, tels que le fer, le plastique et le papier pour les recycler, selon la même source. La deuxième convention, signée avec le bureau de wilaya de l’Organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté, a trait notamment à l’activation du volet sensibilisation et information pour la protection de l’environnement et la promotion de la culture environnementale, en organisant des campagnes de sensibilisation et des expositions avec la participation des stagiaires et fonctionnaires des centres de formation professionnelle. Des portes ouvertes conjointes seront aussi organisées par les deux parties pour présenter les spécialités environnementales actuellement disponibles et à inclure à l’avenir.