<span style='text-decoration: underline;'>USTO Mohamed Boudiaf</span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’une convention dans le domaine de l’exploration du fer à Ghar Djebilet</span>

Une convention portant exploration du fer dans la région de Ghar Djebilet (wilaya de Tindouf) a été signée dernièrement entre l’Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran, le centre universitaire de Tindouf et l’Entreprise nationale du fer et de l’acier (FERAAL), a-t-on appris jeudi auprès de l’USTO.

Le vice-recteur de l’USTO Mohamed Boudiaf, chargé des relations extérieures et de la coopération, Chaa Houari, a indiqué à la presse, en marge des portes ouvertes sur la Pépinière d’entreprises d’Oran organisée à la faculté de chimie, que la convention stipule la participation de l’Université des sciences et de la technologie d’Oran, avec l’expertise de ses nombreux laboratoires scientifiques et ses professeurs, dans l’accompagnement de l’exploration dans la région de Ghar Djebilet. Concernant la coopération entre l’université et les opérateurs économiques, la même source a indiqué que cet établissement universitaire a signé 40 conventions concernant le renforcement et l’intensification des échanges dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement, notamment les conventions signées avec le groupe Sonatrach et la cimenterie Lafarge et, dernièrement, avec le complexe sidérurgique «Tosyali» de Bethioua (Oran).

Ces conventions visent, dans le court terme, à mettre à la disposition des étudiants universitaires des lieux de stage et, sur le long terme, développer la formation au niveau de l’université pour arriver à garantir la formation suivant la demande de ces sociétés, a souligné le même responsable.