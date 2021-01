<span style='text-decoration: underline;'>MC Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’une convention de partenariat entre le CSA et la SSPA «le Doyen»</span>

Le club sportif amateur (CSA)/ MC Alger, et la société sportive par actions (SSPA) «le Doyen», ont signé lundi à Alger une convention de partenariat, permettant aux deux parties de se conformer aux textes législatifs algériens et renforcer leur collaboration pour promouvoir «l’image de marque du Mouloudia».

«La convention que nous venons de signer aujourd’hui, devait être parafé en 2015 conformément au décret de lois 15-73. Maintenant, nous avons trouvé un accord avec le CSA qui permettra de se conformer aux textes législatifs algériens et renforcer notre collaboration pour promouvoir l’image de marque du Mouloudia», a déclaré le président du Conseil d’administration du club Abdenacer Almas. La signature de cette convention de partenariat s’est déroulée en marge d’une cérémonie organisée par Sonatrach en l’honneur du MCA, qui a réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, et occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1, à deux points du leader l’ES Sétif, avec u un match en moins à disputer le 2 février prochain à Béchar face à la JS Saoura. De son côté, le président du CSA/MCA, Tourki Messaoudi, a indiqué que cette convention comporte deux volets: «Un volet financier pour l’utilisation du sigle et des couleurs et la réhabilitation de la villa de Chéraga (Alger) et son équipement, afin de fournir au CSA un siège digne de ce grand club». Avant d’enchaîner : «Concernant le volet sportif, il s’agit de l’intégration de deux membres du CSA au conseil d’administration de la SSPA, et la récupération des sections qui entre dans le cadre de la fusion entre le GS Pétroliers et le CSA», a-t-il ajouté.