<span style='text-decoration: underline;'>Valorisation des déchets</span>:<br><span style='color:red;'>Signature d’une convention entre Sonatrach Aval et l’EPIC CET Oran</span>

L’entreprise publique chargée de la gestion des centres d’enfouissement technique des déchets ménagers à Oran (Epic CET Oran), a récemment signé une convention avec Sonatrach Aval, pour récupérer ses déchets valorisables, a-t-on appris, mardi, du directeur de cette EPIC, Rachid Hamnache.

En vertu de cette convention, l’EPIC CET Oran récupérera les déchets valorisables de la cette direction de l’activité Aval à Oran. Cette démarche est appelée à s’élargir à toutes les complexes et unités d’Arzew et Bethioua relevant de cette branche de Sonatrach, a précisé le même responsable. Cette démarche s’inscrit dans le sillage de la nouvelle stratégie de l’EPIC CET Oran, qui ambitionne de signer des conventions avec les grandes entreprises publiques, notamment celles qui assurent le service de la restauration à leurs employés, pour récupérer leurs déchets recyclables, souligne encore Rachid Hamnache.

«En plus du papier, les entreprises qui assurent la restauration génèrent des tonnes de déchets en plastique, en carton et en aluminium», explique-t-il, ajoutant que son entreprise a déjà pris contact avec plusieurs d’entres elles, dans la perspective de signer des conventions prochainement. L’EPIC CET d’Oran est déjà conventionnée avec les différentes universités d’Oran, les résidences universitaires, ainsi que une soixantaine d’écoles primaires, rappelle-t-on.

«Ces conventions nous permettent de faire du tri à la source, ce qui garantit une qualité maximale des déchets valorisables» note-t-il, expliquant que le déchet recyclable trié au milieu d’autres déchets organiques, souvent souillé, perd de sa valeur. S’agissant les retombées de ces conventions, M. Hamnache table sur des milliers de tonnes de déchets valorisables à récupérer à la source chaque année.