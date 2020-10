<span style='text-decoration: underline;'>SEOR </span>:<br><span style='color:red;'>Signature prochaine de conventions avec des entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ</span>

La Société de l’eau et de l’as sainissement (SEOR) signera prochainement des conventions avec des entreprises créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) pour la sous-traitance et autres prestations, a annoncé dimanche le Directeur général de la SEOR Heleili Oussama.

La SEOR signera dans les prochains jours des conventions avec 11 petites entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, a indiqué lors d’une conférence de presse organisée dimanche au siège du bâtiment technologique de la SEOR sur la situation de l’alimentation en eau portable et animée conjointement avec la direction des ressources en eau. La SEOR soustraitera avec ces entreprises dans plusieurs services, comme la réparation des fuites sur les raccordements individuels, la pose et l’enlèvement des compteurs et l’installation des raccordements individuels, a précisé le même responsable. la démarche permettant d’associer les micro-entreprises vise, selon M. Heleili, à renforcer les équipes de la SEOR afin d’améliorer la prise en charge des clients, tout en offrant un soutien aux entreprises naissantes créées dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi.