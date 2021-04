<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Situation critique à une semaine de la JSK</span>

C’est la débandade qui règne au sein du club phare de la Mekerra puisque le club ne s’entraîne plus depuis prés d’un mois.

Du jamais vu donc dans lemonde de la balle rondealors que l’USMBA a eu sonvisa pro de la part de la tutelle, sansun président du conseil d’adminis-tration vu que le mandat de Hennania expiré selon nos sources, ce quiouvre le champ au président du CSA,Morcely de se charger d’un secondposte de directeur général de laSSPA/USMBA. Pire encore, le clubn’a pas le droit de recruter durant cemercato hivernal suite aux dettescumulées et qui étouffent l’USMBAdepuis deux ans. Les scandaless’ajoutent au refus d’entraînementdes joueurs qui sont en congé. Ilsréclament fortement leurs salaireset primes de matchs. Pour d’autres,ils ont saisi la commission des liti-ges et ont eu gain de cause pourbénéficier de leurs lettres de libéra-tion. Ce sont donc quatre titulairesqui ont quitté l’Union la semaine der-nière. Le premier joueur qui a ouvertle bal est le latéral gauche BaoucheHouari qui s’exila vers le club algé-rois de l’USM Alger, ainsi que l’autrearrière gauche et capitaine de l’équi-pe d’El Khadra, Benlebna Nasred-dine qui a signé à l’Entente de Sétif.Le troisième titulaire parti n’est autreque le milieu de terrain et issu duclub du FC Saâda de Bel Abbés, LitAbdelaziz qui a bénéficié de sa let-tre de libération et a signé pour un anet demi au sein de l’ASO Chlef. En-fin, c’est l’attaquant Ali Haroune quia opté pour la JS Kabylie, prochainadversaire des rouges et verts le di-manche 25 du mois en cours pour lecompte de la mise à jour du matchde la 18ème journée du champion-nat. Puis, l’autre rendez-vous de lacoupe de la ligue le 30 avril. Pen-dant ce temps, le coach BouakkazMoez constate les dégâts et com-mence à perdre espoir face au tristesort de son équipe.

B.Didène