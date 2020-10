<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Situation stable, baisse significative du nombre de contaminations par jour</span>

La situation épidémiologique dans la wilaya d’Oran est «très stable» ces derniers temps, caractérisée par une baisse significative du nombre de cas de contamination au Covid-19, a indiqué Youcef Boukhari, chargé de communication et chef du service prévention à la direction locale de la santé.

«La situation est très stable et semble être maîtrisée», a affirmé dans une déclaration à l’APS M. Boukhari, déclarant que «durant les derniers jours, nous n’avons enregistré que quelques cas par jour, mais cela ne veut en aucun cas dire qu’on en a fini avec le virus. La vigilance reste de mise.» Durant les derniers jours, la wilaya d’Oran a enregistré de 12 à 5 cas de contamination en 24 heures, très loin des chiffres enregistrés en juillet et août qui avoisinaient et dépassaient parfois les 100 cas par jour.

«La stabilité de la situation actuelle dans la wilaya d’Oran est due, en premier lieu, aux sacrifices des personnels de la santé qui ont travaillé et travaillent toujours et sans relâche pour lutter contre le coronavirus, mais aussi aux moyens de lutte et de prise en charge mis à leur disposition», a estimé le même responsable. A Oran, 15 établissements de santé de proximité (polycliniques) ont été impliqués dans la prise en charge des cas de Covid-19 en plus des deux grands hôpitaux d’Oran, à savoir le Centre hospitalo-universitaire (CHUO) et l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHUO). La wilaya dispose également de sept centres de dépistage «PCR» permettant de faire plus de 500 tests/jour.

Toutefois, a relevé Youcef Boukhari, un relâchement dans l’application et le respect des mesures de prévention et des gestes barrières a été remarqué ces derniers jours de la part des citoyens et des personnels de la santé, «d’où l’importance de redoubler le travail d’information et de sensibilisation, notamment à l’approche de la rentrée des classes», a-t-il dit.