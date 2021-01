<span style='text-decoration: underline;'>Es Sénia</span>:<br><span style='color:red;'>Six blessés dans une collision entre 18 véhicules</span>

Six blessés dans une collision entre 18 véhicules

Six personnes ont été blessées mardi dans un carambolage impliquant 18 véhicules et un camion dans la commune d’Es Sénia (Oran), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya.

L’accident s’est produit suite à une collision entre 18 véhicules et un camion semi-remorque à la sortie du site de 200 logements sur la pénétrante 4 de la commune d’Es Sénia, faisant six blessés, a indiqué le chargé d’information, le capitaine Abdelkader Bellala. Sitôt avisées, les unités opérationnelles de la Protection civile ont prodigué les premiers soins aux blessés âgés entre 39 et 72 ans avant de les transférer aux urgences médicales du CHU «Dr Benzerdjeb» du chef-lieu de wilaya. Les services de la Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.