<span style='text-decoration: underline;'>Renouvellement partiel du Conseil de la nation</span>:<br><span style='color:red;'>Six candidats en lice aujourd’hui pour un seul siège à Sidi Bel Abbés</span>

Six candidats en lice aujourd’hui pour un seul siège à Sidi Bel Abbés

Renouvellement partiel du Conseil de la nation : Six candidats en lice aujourd’hui pour un seul siège à Sidi Bel Abbés

Le renouvellement partiel du Conseil de la nation est prévu pour cette matinée de samedi pour les 475 candidats en lice à l’échelle nationale.

Au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés, ce sont six candidats qui entrent en lice aujourd’hui après le refus d’un septième dossier selon l’autorité locale indépendante des élections. Une autorité qui sera appuyée ce matin par la présence d’au moins seize juges afin d’éviter d’éventuelles dérives lors des élections. Quant au nombre du corps électoral, on compte 785 électeurs représentant les différents élus APW et APC du territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbés. Deux bureaux de vote sont réservés à cette opération afin d’élire le seul futur représentant de la wilaya de Sidi Bel Abbés au sénat.

M.Bekkar