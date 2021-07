<span style='text-decoration: underline;'>LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORETS</span>:<br><span style='color:red;'>Six incendies maîtrisés à Oran</span>

Depuis le début de la campagne de lutte contre les feux de forêts qui a été lancée vers le début de juin, il a été enregistré quelque 6 incendies au niveau des divers forêts de la région à savoir au niveau de Coca, Ain El Kerma , Murdjadjo ,Kssayba .

Les feux ont été rapidement maîtrisés et n’ont touché que de petites surfaces et cela grâce au dispositif intense mis en place pour combattre les feux de forêts durant cette période des grandes chaleurs .Ce dispositif est constitué de 10 véhicules pour intervenir rapidement en cas de feux, 90 points d’eau,10 postes de surveillance ainsi que des brigades mobiles qui effectuent des tournées en continue au niveau des forets et coordonnent entre les postes de surveillance et également avec des comités constitués d’habitants qui habitent à proximité des forêts .Les services de la conservation des forets sont satisfaits de ce dispositif qui a donné des résultats positifs ,grâce aux éléments des services de la conservation des forets en partenariat avec ceux de la protection civile qui fournissent de grands efforts et sont en continue sur le terrain pour lutter contre les incendies surtout durant cette période de la saison estivale où les feux prennent vite avec le soleil et la chaleur et dévorent des surfaces importantes de forêts .Cette campagne qui est en cours s’étalera jusqu’au 31 octobre de l’année courante .Ainsi pour lutter contre les incidents et éviter les dégâts qui s’en suivent toute les dispositions sont prises par ces services pour protéger au maximum les espaces forestiers.

Bekhaouda Samira