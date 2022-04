<span style='text-decoration: underline;'>Trafic de stupéfiants</span>:<br><span style='color:red;'>Six individus arrêtés et près de 63kg du kif traité saisis</span>

Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé la semaine passée à l’arrestation de six (6) individus et à la saisie de près de 63kg du kif traité.

«Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, lors des deux opérations distinctes au niveau de la Circonscription administrative de Baraki (Alger) et de la commune d’Ouled Moussa (Boumerdès), au démantèlement de deux réseaux criminels s’adonnant au trafic illicite de drogues, composés de six individus, et à la saisie de 62kg et 800g du kif traité», lit-on dans le communiqué de la DGSN, rendu public samedi. Ces deux opérations qui ont été menées sous la supervision du Procureur de la République près le tribunal d’El Harrach (Cour de justice d’Alger) et de celui près le tribunal de Khemis El Khechna (Cour de justice de Boumerdès), se sont soldées par l’arrestation de six individus, dont un faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, et la saisie d’un camion frigo utilisé dans le transport des stupéfiants.

Les mis en cause ont été placés en détention provisoire pour «crime d’étalage, de vente, de transport et de stockage illégal de stupéfiants dans le cadre d’une bande criminelle organisée».