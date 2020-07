<span style='text-decoration: underline;'>Adolescent assassiné à Canastel</span>:<br><span style='color:red;'>Six individus dont deux mineurs devant le parquet</span>

Six individus dont deux mineurs devant le parquet

Adolescent assassiné à Canastel : Six individus dont deux mineurs devant le parquet

Six individus dont deux mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été présentés hier devant le procureur de la république près le tribunal correctionnel d’Oran pour répondre des chefs d’inculpation d’homicide volontaire, et non dénonciation d’un crime.

Le dossier a été transféré de suite devant le doyen des juges d’instruction au niveau de la 2ème chambre.

Pour rappel, le dénommé B.Karim, un adolescent âgé de 17 ans a été découvert mort après avoir reçu un coup de couteau qui lui a été porté par deux jeunes personnes qui ont pris la fuite à bord d’une motocyclette. Les faits ont eu lieu le samedi 18 juillet en cours à Hai El Menzah (ex-Canastel), selon des informations recueillies hier au tribunal par des témoins.

Les auteurs de cet acte odieux ont agressé la victime pour la délester de son portable et de sa montre avant de prendre la fuite. Selon les mêmes sources, la victime a résisté et n’a pas voulu lâcher ses objets, alors, le principal mis en cause lui a asséné un coup de couteau qui lui a été fatal.

Ce dernier a rendu l’âme sur le champ avant même l’arrivée des secours. Le corps a été évacué par la protection civile vers la morgue tandis qu’une enquête a été ouverte par les éléments de la police de la 12ème sûreté urbaine et qui a conduit à l’arrestation des mis en cause.

Il s’agit de deux mineurs âgés de 16 et 17 ans. Ces derniers ont pris la fuite vers Gambetta, avenue de Canastel où ils ont été appréhendés en compagnie de trois individus. Ces trois personnes ont été pour leur part interpellées pour non dénonciation de crime.

L’affaire suit son cours.