<span style='text-decoration: underline;'>El-Oued</span>:<br><span style='color:red;'>Six individus d’une même famille poursuivis pour homicide et tentative d’homicide volontaires</span>

Six individus d’une même famille poursuivis pour homicide et tentative d’homicide volontaires

El-Oued : Six individus d’une même famille poursuivis pour homicide et tentative d’homicide volontaires

Six individus d’une même famille sont poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation et tentative d’homicide volontaire avec préméditation, en plus de la détention d’arme à feu de catégorie cinq sans autorisation et d’arme blanche, indique mardi un communiqué du tribunal de Débila (relevant de la Cour d’El-Oued).

Les poursuites ont été engagées au terme de l’instruction préliminaire finalisée le 8 mai 2022 et la présentation d’un des mis en cause (en état de détention provisoire), les 5 autres membres de la famille étant en fuite, ainsi que les 12 victimes blessées à différents degrés de gravité par des tirs d’arme à feu, est-il précisé. Le communiqué fait état de la saisine le 3 mai 2022 de la Police judiciaire de Debila par l’Etablissement hospitalier de Hassi-Khelifa faisant état de l’admission d’une personne, habitant du village de Djedeida, décédée des suites de tirs d’arme à feu l’ayant atteint à la poitrine et à la tête. Il s’agit de B. Bilel (19 ans), habitant le village de Djedeida, lieu où s’est produit le drame.

Quinze minutes plus tard, la Police judiciaire a été alertée une nouvelle fois par le même établissement hospitalier signalant l’admission de 12 individus, du même village, blessés par arme à feu. Le communiqué fait état, en outre, de la mise sur pied, aussitôt l’alerte donnée, d’une patrouille appuyée d’unités secondaires du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’El-Oued, dépêchées pour intervenir au niveau du village de Djedeida et rétablir l’ordre. L’intervention s’est soldée par l’arrestation du présumé auteur du meurtre du jeune Bilel et la découverte d’un véhicule entièrement calciné, brûlé par des inconnus, ainsi que l’incendie de trois habitations, propriétés du principal suspect. Les recherches se poursuivent pour l’arrestation des cinq autres suspects, a conclu le communiqué.