<span style='text-decoration: underline;'>USM ALGER</span>:<br><span style='color:red;'>Six joueurs testés positifs au Covid-19, forfaits à Béchar</span>

L’USM Alger sera privée de pas moins de six joueurs, testés positifs au coronavirus (Covid-19), en vue du match en déplacement face à la JS Saoura, samedi au stade du 20-août 1955 de Béchar (14h00), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1 de football, a annoncé vendredi le club algérois.

Après les tests PCR effectués jeudi, huit cas positifs ont été détectés, dont six joueurs : Billel Benhamouda, Oussama Abdeldjalil, Fateh Achour, Mehdi Bendine, Mazire Soula, et le gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche, ainsi que l’entraîneur Benaraïbi Bouziane et le préparateur physique Nicolas Baup. Ils vont observer une période de confinement, comme le stipule le protocole sanitaire, a indiqué l’USMA dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. L’USMA est le deuxième club fortement touché par le virus, à l’occasion de cette deuxième journée, après la détection de quatre cas positifs au NA Husseïn-Dey, qui sera en appel samedi pour défier l’US Biskra (14h00). Lors de journée inaugurale disputée le week-end dernier, l’USMA s’est inclinée à domicile face à l’ES Sétif (0-2), alors que la JS Saoura est allée s’imposer chez l’Olympique Médéa (1-0).