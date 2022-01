<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 - Groupe Centre-Est</span>:<br><span style='color:red;'>Six mois de suspension pour les présidents de l’USMK et du NRBT</span>

Six mois de suspension pour les présidents de l’USMK et du NRBT

Les présidents de l’USM Khenchela et du NRB Teleghma, respectivement Walid Boukrouma et Toufik Boudia ont écopé de six mois de suspension, dont trois avec suris, pour «comportement antisportif envers officiel», lors du match ayant opposé leurs deux équipes le 4 janvier courant, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2 (Groupe Centre-Est), a-t-on appris vendredi auprès de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).

«La suspension de Boukrouma et Boudiaf est rehaussée d’une amende de 35.000 DA» a ajouté l’instance dans un bref communiqué. Le président Boukrouma a été convoqué par courrier électronique, mais il a répondu en transmettant un certificat médical, indiquant qu’il ne pouvait pas se déplacer.

Idem pour son homologue Toufik Boudiaf, qui selon la même source a été convoqué à deux reprises, par courrier électronique, mais ne s’est finalement pas présenté à l’audience. A l’inverse, le président du MO Béjaïa, Mustapha Bouchoubah a répondu favorablement à la convocation de la Commission de discipline, le 20 janvier à Alger. Le dirigeant béjaoui a été auditionné dans l’affaire du match ayant opposé son équipe à l’USM Khenchela le 14 janvier courant, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2, Groupe Centre-Est.

«Après audition, la commission de discipline a décidé d’infliger au MOB une amende de 100.000 DA, pour non-respect du protocole sanitaire, tentative d’agression envers officiel (ndlr, arbitre), survenue en fin de partie par une personne étrangère et non identifiée, ainsi que pour mauvais comportement des dirigeants en fin de partie, et mauvaise organisation de la rencontre» a encore précisé l’instance dans un communiqué.