<span style='text-decoration: underline;'>PROTECTION CIVILE </span>:<br><span style='color:red;'>Six morts dans des accidents de la route et cinq autres par noyade en 24 heures</span>

Six (6) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays et cinq (5) autres sont décédées par noyade en mer durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public lundi par les services de la Protection civile.

En effet, les unités de la Protection civile ont enregistré 6 morts et 238 blessés dans des accidents de la route, dont le bilan le plus lourd a été signalé au niveau de la wilaya de Tébessa avec deux (2) personnes décédées et 8 autres blessées suite à deux (2) accidents de la circulation, précise la même source. Les mêmes unités ont également repêché, durant la même période, les corps de cinq 5 personnes mortes par noyade, dont deux (2) au niveau des plages interdites à la baignade dans les wilayas de Bejaïa et Skikda. Par ailleurs, les éléments de Protection civile sont également intervenus pour l’extinction de 13 incendies du couvert végétal à travers les wilayas de Bejaïa, Tizi Ouzou, Chlef, Tlemcen, Alger, Sidi Bel Abbes, Médéa, Bordj Bou Arreridj et Aïn Defla ayant causé des pertes estimées à un hectare de broussailles, 690 bottes de foin et 458 arbres fruitiers. Concernant la situation des incendies de forêts arrêtée à 10h00, la même source a fait savoir que la plupart de ces incendies sont éteints, alors que l’opération de surveillance de deux feux de forêt à El Tarf et Skikda «est toujours en cours et ce, par mesure préventive du dispositif de lutte contre les incendies de forêts appartenant à la Protection civile».