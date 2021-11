<span style='text-decoration: underline;'>Athlétisme / Championnats arabes U18 (2ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Six nouvelles médailles pour l’Algérie</span>

La sélection algérienne des moins de 18 ans a bonifié de six médailles sa moisson aux Championnats arabes d’athlétisme actuellement en cours au Stade Radès de Tunis, en raflant 1 or, 2 argent et 3 bronze, lors de la deuxième journée de compétition, disputée vendredi.

Les athlètes du demi-fond étaient les premiers à sa distinguer, en raflant trois médailles sur le 800 mètres, dont une en or. Cette breloque en métal précieux a été l’oeuvre de Heythem Chentif, devant son compatriote Massinissa Mati, qui a pris le bronze sur la même distance, tout comme Mountaha Chenghal chez les filles. Les deux médailles d’argent, elles, ont été décrochées sur le 400 mètres, respectivement par Seif-Eddine Hafsi chez les garçons, et Aya Lina Kendal chez les filles, alors que la sixième et dernière médaille de la journée a été l’oeuvre de Kousseila Talbi, au décathlon. Un ratio qui porte le total provisoire de l’Algérie à dix médailles, après deux journées de compétition : 2 or, 4 argent et 4 bronze. Deux des quatre précédentes médailles algériennes ont été décrochées par Wissal Harkas, ayant commencé par prendre l’or sur le 100 mètres/haies, avant de décrocher une deuxième médaille, en argent, dans le concours du saut en hauteur. Les deux autres médailles, elles, ont été l’£uvre de Yasser Redaoudia (argent) sur le 10.000 mètres/marche, et Leticia Waia (bronze) au saut en longueur. La sélection algérienne prend part au rendez-vous de Radès avec un groupe de 39 athlètes : 19 garçons et 20 filles. Au total, 381 athlètes, représentant 18 pays, prennent part à cette compétition. Il s’agit de : Tunisie (Organisateur), l’Algérie, le Bahreïn, l’Egypte, l’Irak, le Koweït, le Liban, la Syrie, le Djibouti, Oman, la Palestine, Qatar, l’Arabie saoudite, le Yémen, et le Maroc.