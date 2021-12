<span style='text-decoration: underline;'>JM-2022/INFS Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Six opérations de réhabilitation effectuées lors des 10 premiers mois de 2021</span>

Les travaux de réhabilitation de l’institut national de formation supérieure (INFS) des cadres de jeunesse et sports à Ain-Turck ont été achevés en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) qui aura lieu l’été prochain à Oran, par la réception de la salle omnisports, a-t-on appris lundi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Cette opération, qui a nécessité une enveloppe financière d’un peu plus de 94 millions DA, fait partie de pas moins de six opérations de mise à niveau ayant touché l’institut, dont les équipements seront dédiés aux entraînements des sportifs des pays participants aux JM.

Il s’agit aussi d’un apport de taille au profit des sports collectifs dans la ville, étant donné que cette salle omnisports peut désormais abriter, outre les entraînements des formations locales, les rencontres officielles, vu qu’elle répond désormais aux normes, s’est réjoui le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi, dans une déclaration à l’APS.

Concernant les autres opérations engagées, au niveau de cette structure relevant de la DJS d’Oran, elles ont tous été clôturées au cours des dix premiers mois de l’année encore, assure-t-on de même source. Elles ont touché le stade de football, qui a été réceptionné le 12 avril 2021, après avoir fait peau neuve en bénéficiant, entre autres, d’une nouvelle pelouse synthétique.

Le montant global de cette opération est estimé à un peu plus de 86 millions DA, souligne-t-on. L’autre opération a touché les deux courts de tennis, qui ont été réceptionnés le 17 janvier 2021. Le montant global qui lui a été mobilisé avoisine les 7 millions DA.

S’agissant des autres chantiers ouverts pour la circonstance, ils ont trait aux trois terrains communs extérieurs, livrés le 12 avril 2021 pour un montant estimé à un peu plus de 17 millions DA, et le bloc dortoir dont la réception a eu lieu le 6 janvier. Le montant des travaux est de l’ordre de 41 millions DA. L’institut en question a également bénéficié d’importants travaux d’aménagement extérieurs, souligne-t-on.