<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Six partenariats entre la formation professionnelle et des industriels</span>

Six partenariats entre la formation professionnelle et des industriels

Sidi Bel Abbés : Six partenariats entre la formation professionnelle et des industriels

Le centre de formation nationale Sanhadri Abdelhafid a abrité dans la soirée de jeudi passé, la cérémonie de clôture de la semaine de la formation professionnelle.

Une occasion marquée par la signature de six conventions de partenariat entre le secteur de la formation professionnelle et des industriels locaux. Une cérémonie présidée par le chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani. Le programme de cette semaine de la formation professionnelle a été marqué par des activités culturelles et sportives, ainsi que des visites guidées au profit des stagiaires dans des usines et des sociétés économiques situées à Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar