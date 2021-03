<span style='text-decoration: underline;'>Classement historique des buteurs</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani atteint la barre de 31 buts et fond sur Tasfaout</span>

Slimani atteint la barre de 31 buts et fond sur Tasfaout

L’ attaquant Islam Slimani, auteur jeudi soir de ses 30e et 31e buts avec l’équipe nationale de football, lors du match en déplacement face à la Zambie (3-3), dans le cadre de la 5e journée (Gr.H) des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022, est revenu à cinq buts du meilleur goleador de la sélection Abdelhafid Tasfaout (36).

Auteur d’une belle prestation, le sociétaire de l’Olympique Lyon (Ligue 1/ France) a signé un doublé face aux «Chipolopolo», lui qui n’avait plus marqué en sélection depuis le match amical face au RD Congo (1-1), disputé le 10 octobre 2019 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Slimani (32 ans) accuse désormais un retard de cinq banderilles sur la première place, occupée depuis deux décennies par Abdelhafid Tasfaout qui avait porté le maillot national entre 1990 et 2002. L’ancien joueur vedette des «Verts», Rabah Madjer, suit derrière à la 3e place au classement (29 buts), devant Lakhdar Belloumi (27) et Djamel Menad (25). «Les records sont faits pour être battus. Slimani est un excellent attaquant, il l’a démontré à plusieurs reprises, il reste capable d’aller chercher mon record», a indiqué Tasfaout, vendredi sur les ondes de la radio nationale. Arrivé durant l’intersaison à l’OL pour un contrat de 18 mois, en transfert libre, Slimani compte deux buts, dont un championnat inscrit dimanche dernier, lors de la défaite concédée à domicile face au Paris SG (2-4). Slimani tentera de se rapprocher davantage du record de Tasfaout lundi, lors de la réception du Botswana au stade de Blida, en clôture des qualifications de la CAN-2022 au Cameroun.