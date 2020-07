<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani dans le viseur de Lille, Monaco veut le récupérer </span>

Le club français de Lille voudrait s’attacher les services d’Islam Slimani, de même que Monaco, où l’attaquant international algérien a joué la saison dernière à titre de prêt, qui voudrait le récupérer, a rapporté France Football.

Selon le magazine sportif, les discussions entre les dirigeants de Lille et ceux des «Foxes» de Leicester City «sont déjà ouvertes». Pour les recruteurs de Lille OSC, lslam Slimani (32 ans) est un «bon coup» pour combler le départ libre de Loïc Rémy à Benevento (promu en Serie A la saison prochaine). S’ajoute le départ de Victor Osimhen vers Naples qui pousserait l’entraîneur Christophe Galtier à vouloir recruter deux renforts offensifs, a ajouté la même source. Selon le média français, Marseille, également aux trousses du champion d’Afrique algérien depuis un certain moment, devrait redouter la concurrence du LOSC qui aura largement les moyens de conclure l’affaire, après avoir empoché près de 80 millions d’euros pour le départ d’Osimhen en Italie.

Outre Lille et Marseille, l’AS Monaco souhaiterait le retour du joueur de Leicester City, après le licenciement de l’entraîneur Robert Moreno qui ne faisait pas confiance à l’Algérien. Pour les Monégasques, le prêt de Slimani «est loin d’avoir été un fiasco» avec notamment 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, selon France Football. Slimani (32 ans, 68 sélections, 27 buts) est le meilleur buteur de la sélection algérienne en activité. Depuis qu’il a rejoint l’Europe en 2013, il a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs, dans quatre pays différents, à savoir le Sporting Lisbonne (Portugal), Leicester City et Newcastle United (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie) et l’AS Monaco (France).