<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani procède à la prospection des réservistes</span>

L’entraîneur Sid Ahmed Slimani devra procéder aujourd’hui à l’opération de prospection des joueurs de la catégorie des moins de 21 ans, c’est-à-dire celle des réservistes nés entre 2001 et 2002.

La prospection aura lieu au stade du 24 Février 1956 de Bel Abbés et Slimani sera assisté par le duo Ouala – Brahmi. Slimani avait déclaré juste après le dernier match du championnat qu’il compte rester et poursuivre son projet de trois ans et a demandé à ce qu’on lui accorde deux autres années pour rebâtir l’équipe et la hisser en Ligue 1. Il commence donc par les jeunes catégories et surtout celle des réservistes des moins de 21 ans.

B.Didéne