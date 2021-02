<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani se sent bien à l’Olympique Lyon</span>

L’attaquant international algérien Islam Slimani, a déclaré vendredi qu’il se sentait bien au sein de sa nouvelle équipe l’Olympique Lyon, soulignant que son adaptation, avec l’actuel 2e au classement du championnat de Ligue 1 française de football, s’était bien déroulée.

«Je suis arrivé avec un peu de retard physiquement, mais aujourd’hui je suis bien je m’adapte bien. Je connais les joueurs, je commence à bien connaitre la façon de jouer. Beaucoup de choses ont facilité mon adaptation : le groupe la langue, etc. En plus je connais bien la Ligue 1. J’ai une bonne entente avec tout le monde, que ce soit Memphis Depay ou un autre. Je parle avec tout le monde, j’arrive à m’adapter n’importe où», a indiqué Slimani en conférence de presse. Le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale s’exprimait à la veille de la réception de Montpellier, samedi (21h00), dans le cadre de la 25e journée du championnat. Pour sa première titularisation, Slimani s’est bien comporté en marquant un but et délivrant deux passes décisives lors de sa réception de l’AC Ajaccio (5-1) mardi soir, en 32es de finale de la Coupe de France. «Pour un attaquant, c’est toujours bien de marquer. Je me suis dit qu’il fallait me donner à fond, que je joue comme je sais le faire et que j’aide l’équipe à ma façon. J’étais très bien après le mach, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué 90 minutes, je pouvais enchaîner les efforts. C’est bien pour moi et pour l’équipe. Avec mon expérience je sais comment je peux marquer des buts, je n’ai pas besoin de forcer», a-t-il ajouté. Interrogé sur son style de jeu, Slimani a indiqué qu’il l’a changé «ces dernières années», en touchant notamment plus de ballons. «Ces dernières années j’ai changé ma façon de jouer. Je décroche plus, je touche plus de ballons et je pense que cela me réussit. Je veux juste aider l’équipe : que je marque, je fasse marquer, que je cours pour les autres, peu importe. Tout ce qui compte, c’est que l’équipe gagne le match», a-t-il conclu. Slimani, qui compte désormais six apparitions, toutes compétitions confondues,, n’a pu s’imposer à Leicester City, depuis son arrivée en 2016,

en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal). Il avait été prêté lors des dernières saisons à trois clubs différents : Newcastle (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie), et l’AS Monaco (France).