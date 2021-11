<span style='text-decoration: underline;'>MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRES)</span>:<br><span style='color:red;'>Slimani un peu plus dans la légende</span>

Le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, clôturé mardi, a permis à l’attaquant international algérien Islam Slimani, d’entrer un peu plus dans la légende des «Verts», parvenant d’abord à battre le record du meilleur buteur de la sélection de tous les temps, avant de terminer en tête du classement des goleadors de cette campagne éliminatoire avec 7 buts.

Sur un total de 25 buts inscrits par l’équipe nationale lors de cette campagne éliminatoire, conclue par une qualification aux barrages (prévus en mars 2022, ndlr), «Super Slim» a eu sa part de lion, lui qui s’est montré décisif, notamment lors du carton infligé à Djibouti (8-0), le 2 septembre dernier à Blida, en signant un quadruplé.

Le natif d’Aïn Benian (Ouest d’Alger) ne s’est pas arrêté là, puisqu’il avait rendez-vous avec l’histoire le 8 octobre, qui grâce à son doublé face au Niger (6-1), a réussi à devenir le meilleur buteur de tous les temps de la sélection algérienne avec 37 réalisations.

Il a battu ainsi le vieux record de buts (36) que détenait l’ancien baroudeur de l’EN, Abdelhafid Tasfaout, depuis 19 ans.

Même la page Facebook de la FIFA, dédiée à la Coupe du monde, a salué la performance de Slimani: «Le buteur record des Fennecs du désert.

Islam Slimani : une légende algérienne», a-t-elle écrit avec une photo de Slimani, accompagnée d’un Fennec et frappée du chiffre 37.

Le N.13 des «Verts» est même parvenu à améliorer son record, en signant un 38e but en sélection, lors du succès décroché vendredi dernier au Caire face à Djibouti (4-0).

Le sociétaire de l’Olympique Lyon (Ligue 1 française) a devancé cinq joueurs, qui comptent 5 buts chacun : Adje (Niger), El-Kaâbi (Maroc), Koné (Mali), Sakala (Zambie), et son coéquipier et capitaine de la sélection algérienne Riyad Mahrez.

Avec 16 buts inscrits aux éliminatoires de la Coupe du monde, toutes éditions confondues, Slimani revient sur l’ancien buteur vedette du Togo Emmanuel Adebayor, et ne compte désormais qu’un seul but de retard sur la légende du football Cameroun Samuel Eto’o (17 buts) et deux sur l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire (18 buts).

Des statistiques ahurissantes qui placent Slimani (33 ans) comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de l’équipe nationale, lui qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant qu’il évolue toujours dans le haut niveau.

Slimani aura l’occasion de marquer un peu plus l’histoire de la sélection, lui qui va disputer dans moins de deux mois sa cinquième Coupe d’Afrique des nations, dont la prochaine édition aura lieu au Cameroun (9 janvier – 6 février).