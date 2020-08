Slogans sur la relance de l’Investissement

Une Commission locale d’information et d’orientation des investisseurs et porteurs de projets a été récemment mise en place à la wilaya d’Oran pour relancer, nous dit-on, l’activité économique. Regroupant tous les responsables des différentes directions de wilaya dont celles de l’industrie et des mines, l’urbanisme, la construction, le tourisme et l’artisanat, la pêche, les ressources en eau, l’énergie ou encore les domaines, la conservation foncière, le cadastre et les services agricoles, cette commission locale dédiée à la relance de l’investissement ressemble à bien des égards aux fameux Calpi et Calpiref qui ont déjà fait leur preuves et ont connu leurs lacunes et leur limites. Cette nouvelle commission, explique-t-on, devra «prendre en charge les préoccupations des investisseurs et résoudra tous les problèmes et difficultés auxquels ils sont confrontés». Elle doit notamment, veiller au «règlement de tous les problèmes qui entravent la réalisation des projets». Au final, cette nouvelle démarche d’assistance aux investisseurs pour la relance de l’activité économique dans la wilaya vient confirmer, s’il le fallait, l’échec des premières structures et procédures qui avaient aussi pour attribution la délivrance des agréments et l’affectation de parcelles foncières aux candidats à l’investissement. A ce jour, selon des observateurs avertis, un grand nombre d’acquéreurs de terrains nus depuis le début des années 2000, n’ont jamais lancé leurs présumés projets d’investissement, dans l’espoir qu’ils finiront bien un jour par trouver un repreneur et réaliser un gros bénéfice spéculatif sur une parcelle foncière ayant pris une valeur urbaine et marchande considérable. Ces affairistes, pourtant connus sur la scène locale, n’ont jamais été inquiétés par une éventuelle application stricte et rigoureuse de la Loi sur ce sujet. En réalité, pour un investisseur intègre et sincèrement engagé sur le front du développement d’Oran et de sa région, les entraves et les contraintes sont facilement identifiables, mais encore bien difficiles à résoudre dans un système de perversion généralisée contrôlant les affaires de la collectivité. Sans une véritable stratégie d’assainissement et de rupture avec les vielles mentalités et pratiques de gestion, rien de bien positif ne sera enregistré sur ce registre sensible de la course à l’enrichissement rapide sous la bannière de l’investissement.

Par S.Benali