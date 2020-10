Société civile: Brouillard et Agitations

Rares sont les citoyens oranais qui connaissent l’existence de cette association appelée «Union nationale de la Société civile» et dont le bureau de Wilaya est implanté à Ain El Türck, pilotée par une Présidente, Mme Belhadj Atika, qui occupe par ailleurs le poste de vice-présidente de l’APC d’Aïn El Türck. Rares aussi sont les citoyens anonymes au courant de l’existence d’une autre structure créée à Oran sous le nom de «Fédération de la société civile» qui vient d’élire son président. Il faut admettre que lorsqu’on évoque une «Union» ou une «fédération» nationale de la Société civile», on aurait plutôt tendance à croire qu’il s’agit d’une grande institution associative regroupant des élites sociales et intellectuelles de tout le pays autour des grands enjeux de la démocratie participative, de la défense des libertés et des valeurs sociales. Qui pourrait penser qu’une telle sphère d’action, nommée «Union nationale de la Société civile», ne se réduit en réalité qu’à une simple petite association caritative locale menant quelques actions telles que cette récente distribution de quelques sacs à dos à des écoliers de familles démunies dans la Commune d’Ain El Türck. On sait que bon nombre d’acteurs du mouvement associatif ne sont engagés que sur ce créneau de la collecte des dons auprès des «âmes charitables» pour venir en aide aux familles dans le besoin, notamment à l’approche du mois de Ramadhan et de la rentrée scolaire. On ne peut évidemment que se féliciter et applaudir aux élans de solidarité qui se manifestent ici et là depuis toujours, marque incontestable des valeurs de notre société en matière de partage, d’hospitalité et d’aide aux plus démunis. Cependant, et sans vouloir remettre en cause la sincérité des engagements des uns et des autres, il faut bien admettre qu’en termes d’organisation globale, de fonctionnement des structures associatives et de mécanismes d’encadrement de la société civile, on assiste à un enchevêtrement des rôles et des attributions censées être fixées par les statuts et les règlements de l’Association, sur un fond de brouillard et d’agitations politiciennes. On a vu par exemple, il n’y a pas longtemps, une association pour la défense et la préservation des fonds marins, mener une collecte de fond, en Algérie et en France, pour l’achat, non pas de caméras sous-marines ou d’équipements de plongée, mais pour un appareil de dépistage du Covid-19 devant être offert au CHUO. Depuis que la Société civile est, à juste titre, mise en avant dans la stratégie de mobilisation citoyenne prônée par le Chef de l’Etat, on assiste curieusement, notamment à Oran, à la floraison de diverses structures portant à peu près le même nom. Mais quand les associations n’activent que dans le créneau du ramassage des dons pour aider les plus pauvres, on ne peut légitimement que désespérer et s’inquiéter du niveau de crédibilité et de compétence indispensable à l’essor de la citoyenneté responsable et à la mobilisation des élites autour des enjeux du développement et de la construction de l’Algérie nouvelle….

Par S.Benali