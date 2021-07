Sonatrach : 5615 nouveaux postes en 2021… 11 wilayas du Sud concernées

C’est ce qu’a fait savoir hier son Président directeur général (PDG) , Toufik Hakkar.

Dans une déclaration à la presse en marge de son inspection, à l’Institut algérien du pétrole (IAP), de l’opération de correction du concours de recrutement de 225 jeunes de Ouargla et Touggourt, M. Hakkar a précisé que le recrutement au sein du Groupe et de ses filiales sera conditionné par l’organisation des concours “réguliers et transparents” au profit des candidats, et ce avant la fin de l’année en cours.

Les nouveaux postes seront tous au profit des populations des wilayas du Sud. Il s’agit de Timimoune, Tindouf, El-Menea, Biskra. Et aussi Béchar, Ain Salah, Ouargla, Illizi, Ghardaia, Adrar et Laghouat, a-t-il soutenu.

Il a en outre indiqué que l’accès aux 2.600 postes d’emploi serait avant la mi-juillet en cours. Faisant état de la préparation en cours des concours de recrutement de près de 1.900 employés. Les 1.200 postes restants seront être occupés avant la fin de l’année en cours.