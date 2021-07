<span style='text-decoration: underline;'>Jouant à fond «la carte de la transparence»</span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach recrute dans les wilayas du Sud</span>

Les nouveaux postes seront tous au profit des populations des wilayas du Sud comme Timimoune, Tindouf, El-Menea, Biskra, Béchar, Ain Salah, Ouargla, Illizi, Ghardaia, Adrar et Laghouat, a révélé, hier, le Pdg de Sonatrach.

Sontrach recrute. C’est une nouvelle importante, d’autant que la compagnie nationale d’hydrocarbures s’est résolu à jouer à fond la carte de la transparence et de l’équilibre régionale. Les plus méritants sont censés décrocher les postes et les jeunes du sud du pays, notamment ceux de Ouargla et Tougourt, ne seront pas oubliés, bien au contraire. C’est une promesse du Pdg du groupe Sonatrach Toufik Hakkar. Il a à ce propos annoncé à partir de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de Boumerdes où il effectuait, hier, une visite de travail et d’inspection. L’intention de la compagnie d’hydrocarbures est de recruter 5615 jeunes des wilayas du Sud. Aux dires du Pdg, cette action courre dans l’immédiat puisque ces recrutement se feront au titre des prévisions de l’année 2021. Et c’est dans cette optique que M.Hakkar a déclaré à la presse, en marge de sa visite, la fin prochaine de la phase de correction du concours de recrutement de 225 jeunes de Ouargla et Touggourt. Il y a dans cette déclaration une promesse tenue, au sens où les postes à pourvoir via le concours sont exclusivement réservés aux jeunes des deux wilayas du sud du pays. Cette méthode transparente dans le recrutement sera, selon M. Hakkar étendue à toutes les filiales du Groupe. L’accès à un poste d’emploi à Sonatrach se fera désormais conditionné par des concours «réguliers et transparents». Et ce n’est pas une promesse en l’air, puisque Toufik Hakkar annonce la mise en place de cette nouvelle méthode de recrutement avant la fin de l’année en cours. On retiendra des déclarations du Pdg que les nouveaux postes seront tous au profit des populations des wilayas du Sud comme Timimoune, Tindouf, El-Menea, Biskra, Béchar, Ain Salah, Ouargla, Illizi, Ghardaia, Adrar et Laghouat, a-t-il soutenu. Il reste que la bonne volonté de la compagnie nationale pétrolière ne suffira pas à elle seule à résorber le chômage dans la région. Qu’on en juge : quelque 2900 demandes de participation au concours au niveau des deux wilayas pour les 260 postes à pourvoir, cité plus haut. Cela constitue un rapport de 13 demandes pour chaque poste d’emploi proposé au concours. Mais l’effort de transparence sera maintenu. M. Hakkar en veut pour preuve le fait que le concours se déroule dans la discrétion la plus absolue en recourant, pour la première fois, au système de compostage des copies adopté au BAC. L’on apprendra que la correction des copies d’examen des candidats s’achèvera fin juillet courant et les résultats seront dévoilés, début août prochain, à travers les agences d’emploi locales concernées. Soulignant dans la foulée, le bon déroulement de la correction dans le cadre de la transparence et de la régularité, M. Hakkar a indiqué que «ce recrutement permettra à son Groupe de renforcer ses structures avec des cadres compétents dans les différents domaines».

De son côté, et présentant un exposé détaillé sur l’opération, le directeur de la pédagogie et de la gestion des connaissances à l’IAP, Samir Aouimer a précisé que cet examen est passé par plusieurs étapes pour garantir une totale transparence. Il s’agit de l’étape de présélection où les données ont été collectées pour proposer des scénarios pour le déroulement de l’opération suivie des épreuves écrites et orales, du compostage et de la correction des copies d’examen, et enfin le classement des candidats et l’annonce des résultats au niveau local.

