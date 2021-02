<span style='text-decoration: underline;'>MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach renouvelle sa confiance au Conseil d’administration</span>

Le Conseil d’administration de la SSPA/»Le Doyen», présidé par Abdenacer Almas, jouit toujours de la confiance de la société nationale pétrolière Sonatrach, actionnaire majoritaire du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football), alors que l’équipe traverse depuis quelques journées une zone de turbulences.

«Le Conseil d’administration jouit de la confiance de l’actionnaire majoritaire qui insiste souvent sur la stabilité et le calme pour atteindre les objectifs assignés et mener l’équipe vers un avenir meilleur», a indiqué le MCA dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. De «fausses informations» ont circulé durant les dernières heures, faisant état de l’arrivée imminente de l’ancien président de l’ES Sétif, Hacen Hamar, à la tête du Conseil d’administration, ce que le club algérois dément catégoriquement. «Certains médias et des pages sur les réseaux sociaux ont rapporté de fausses informations, sans aucune source, concernant l’intention de Sonatrach d’apporter des changements à la tête du club. Ces informations infondées ont pour but de porter un coup à la stabilité de l’équipe à une période sensible, de la part de personnes qui se sont habituées à pêcher en eaux troubles», poursuit le communiqué. Le MCA fait «un énième appel à la presse pour respecter l’éthique du métier et s’assurer de la véracité de l’information avant sa publication, surtout que la direction compte collaborer avec professionnalisme et transparence avec tous les médias pour transmettre l’information aux supporters du Mouloudia», a-t-il conclu.