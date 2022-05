<span style='text-decoration: underline;'>Production de Methyl Tert- Butyl Ether «MTBE»</span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach s’associe au Groupement chinois CNTIC/LPEC</span>

La Sonatrach et le Groupement chinois CNTIC/LPEC ont signé jeudi à Alger un contrat portant réalisation d’installations de production de Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE ».

Le contrat en question est d’un montant de 76 milliards équivalent Dinars et d’une durée de réalisation de 36 mois. Le projet est financé par la banque BNA à hauteur de 70%, a indiqué Sonatrach dans un communiqué de presse, précisant que ce projet entre dans le cadre du programme de développement de la pétrochimie inscrit dans le plan d’investissements à moyen terme de Sonatrach. Ainsi, le futur complexe « MTBE» sera d’une capacité de production de 200 000 tonnes par an et sera réalisé à proximité du complexe pétrochimique Méthanol (CP1Z) d’Arzew.

La réalisation de ce projet, explique-t-on, permettra notamment de produire le MTBE utilisé comme additif pour la fabrication de l’essence sans plomb au niveau des Raffineries, la production annuelle attendue de 200 000 tonnes évitera toute importation de cet additif dont le coût actuel avoisine les 1100 USD/tonne, le coût d’importation du MTBE durant 2021 était de 170 millions USD.

Le même document souligne que l’excédent de ce produit sera exporté via les installations portuaires de la raffinerie d’Arzew (RA1Z), la valorisation du méthanol du complexe CP1Z qui sera utilisé comme charge pour la production du MTBE. Ce contrat vise également le développement du patrimoine pétrochimique de l’Entreprise ainsi que les compétences locales dans ce domaine, la création d’environ 3500 postes durant la phase de construction et de 200 postes pendant la phase d’exploitation sa mobilisation de la sous-traitance nationale. L’entrée en vigueur du contrat est prévue pour le mois de Juin 2022 et l’entrée en production des nouvelles installations courant mai 2025, conclue-t-on.

A souligner que la cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie et des mines, du représentant de son Excellence l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, le Président directeur général de Sonatrach et le directeur général de la BNA.

Noreddine Oumessaoud