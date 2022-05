<span style='text-decoration: underline;'>Développement des projets gaziers et d’hydrogène vert</span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach signe un mémorandum d’entente avec Eni</span>

Le Pdg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar et le DG du Groupe italien Eni, Claudio Descalzi, ont proceed, jeudi, à la signature d’un mémorandum d’entente visant à l’accélération du développement des champs gaziers découverts en Algérie et à la réduction de l’empreinte carbone à travers l’exploitation de l’hydrogène vert.

La cérémonie de signature qui s’est déroulée dans la capitale italienne, Rome, fut rehaussée par la présence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre Italien, Mario Draghi et ce, dans le cadre de la visite d’Etat que le président de la République a effectué en Italie.

Le Mémorandum d’Entente signé entre les deux parties est une nouvelle pierre apportée à l’édifice de la coopération fructueuse dans le domaine de l’énergie entre l’Algérie et l’Italie et qui œuvrera à renforcer les relations entre les deux pays.

Ce mémorandum d’entente permettra une évaluation des capacités de gaz disponibles afin de mener un développement accéléré des champs découverts par Sonatrach. Le volume de gaz produit des régions concernées par ce mémorandum devrait atteindre environ 3 milliards de mètres cubes annuellement. Il contribuera à augmenter la capacité d’exportation par l’Algérie vers l’Italie via le gazoduc transcontinental Enrico Matteï /Transmed. Cet accord portera également sur une évaluation technique et économique du projet expérimental d’hydrogène vert, au niveau du champ de Bir Rebaa Nord qui vise la réduction de l’empreinte carbone émise par l’usine de production de gaz de ce champ. Il cadre avec la stratégie de développement durable adoptée par Sonatrach pour le développement d’une technologie ayant un impact positif sur l’environnement et des projets qui permettent la réduction de l’empreinte carbone résultant de l’activité du Groupe. Il est à rappeler que depuis quelques mois, Sonatrach et Eni ont procédé à la signature de plusieurs accords, dont le dernier a eu lieu le mois d’avril dernier en présence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre italien Mario Draghi, visant notamment à accélérer le développement des projets de production de gaz naturel, en conjuguant les efforts des deux sociétés, et d’augmenter les volumes de gaz exportés en utilisant les capacités disponibles du gazoduc Enrico Mattei. En effet, ces accords confirment la forte collaboration entre les deux sociétés aussi bien dans les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures que dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l’énergie solaire, l’hydrogène, les biocarburants, le captage, le stockage et l’utilisation du CO2.

A noter que que la relation commerciale avec Eni, l’un des clients les plus importants de Sonatrach, remonte à 1977. Le contrat de vente de gaz naturel a permis de lui fournir, ces deux dernières décades, un volume totalisant plus de 300 milliards de mètre cube à ce jour.

Noreddine. Oumessaoud