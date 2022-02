<span style='text-decoration: underline;'>Rénovation du port de Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach veut acquérir de nouveaux marchés du GNL</span>

Sonatrach a signé jeudi dernier à Alger un contrat avec le groupement chinois Sinopec pour la réalisation d’un nouveau bac de stockage de GNL d’une capacité de 150.000 M3 au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda GL1K.

Intervenant lors de cette occasion, le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a estimé que la rénovation du port pétrolier de Skikda, à travers la réalisation de la nouvelle jetée dédiée à l’extension du port et la réalisation d’un nouveau bac de stockage de GNL, permettra d’exporter ce produit vers les marchés asiatiques et sud-américains.

M. Hakkar a fait savoir que le développement des capacités du port pétrolier permettra d’exporter le GNL vers des marchés éloignés à forte valeur ajoutée. «Les capacités de chargement et les capacités du port de Skikda ne permettent pas d’approvisionner les grands navires desservant les marchés lointains. Avec la rénovation du port et la réalisation de ce nouveau bac de stockage nous pourrons aller vers ces marchés qui constituent une forte valeur ajoutée», a expliqué le PDG de Sonatrach.

A souligner que Sonatrach a signé un contrat avec le groupement Sinopec Luoyang Engineering Co. Ltd (LPEC) et Sinopec International Petroleum Services Corporation (SIPS) dans le cadre du démantèlement de deux bacs de stockage d’une vingtaine d’années d’âge au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda et la réalisation d’un nouveau bac de stockage. «Il s’agit d’un contrat en EPC, engineering, procurement and construction, d’une valeur de 25 milliards de dinars pour une durée de 40 mois de réalisation», a indiqué M. Hakkar. Le contrat a été signé par le directeur central «Engineering & Project Management» de Sonatrach, Farredj Aoudjehane, et le représentant général délégué et directeur général en Algérie de Sinopec SIPSC, Xu Zhenqiang. Pour le responsable chinois, cette signature correspond à «une nouvelle étape de coopération entre Sonatrach et Sinopec, tout en constituant un nouveau jalon important dans le cadre du partenariat entre les deux parties». «Au cours de la période de réalisation, Sinopec fera de son mieux pour garantir l’achèvement de ce projet dans les conditions de sécurité nécessaires et avec une haute qualité dans les délais fixés», a assuré M. Xu Zhenqiang, formulant sa volonté de voir élargie dans l’avenir, la coopération entre Sinopec et Sonatrach.

Outre le démantèlement de bacs de stockage et la réalisation d’un autre bac, le contrat signé entre Sonatrach et Sinopec comprend la fourniture et l’installation d’équipements pour le raccordement du futur bac au nouveau système de chargement de GNL du projet en cours de réalisation de la nouvelle jetée dédiée à l’extension du port pétrolier de Skikda. Ceci permettra, selon Sonatrach, d’assurer l’enlèvement et les rotations des navires de GNL dédiés à l’exportation.

Noreddine Oumessaoud