<span style='text-decoration: underline;'>ELLE BÉNÉFICE DU RESPECT ET DE LA CONFIANCE DES LIBYENS</span>:<br><span style='color:red;'>Sonelgaz à l’oeuvre à Tripoli</span>

En termes clairs, pratiques et économiques, Sonelgaz approvisionnera la Libye en énergie électrique, via le réseau tunisien, d’une capacité de 180-200 mégawatts au cours des deux prochains jours. Une liaison électrique directe Algérie- Libye est à l’étude.

Le PDG de la compagnie nationale d’électricité et du gaz, Chaher Boulakhras, était avant-hier dans la capitale libyenne, dans le cadre d’une visite de travail, à l’effet de voir la possibilité pour Sonelgaz d’approvisionner la Libye en énergie électrique durant l’été 2021. Il faut savoir qu’étant en surcapacité, le groupe algérien peut destiner une partie de sa production au marché libyen. La délégation algérienne n’a pas perdu de temps, à bien lire le communiqué de Sonelgaz.

En effet, il y a précisé que dès l’arrivée de la délégation au siège du ministère libyen de l’Électricité et des Energies renouvelables à Tripoli, et après la cérémonie protocolaire, «les deux parties ont entamé les travaux d’une réunion d’urgence au cours de laquelle ont été examinés les moyens d’approvisionner la Libye en électricité durant l’été 2021». Étant un pays à climat chaud comme l’Algérie, donc grand consommateur d’énergie électrique en raison de l’usage de climatiseurs, la Libye n’est pas à l’abri d’incidents en rapport avec la surcharge de son réseau électrique. «Nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner la teneur de l’accord signé entre nos deux compagnies en vue de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l’énergie électrique », lit-on dans le communiqué rapportant la déclaration de M. Boulakhras.

Qualifiant la rencontre d’historique, le PDG de Sonelagz affirme espérer mettre en oeuvre la première phase de cet accord, déjà négocié lors du Forum économique algéro-libyen tenu récemment à Alger. On apprendra que pour ce qui concerne ladite phase, la Compagnie générale de l’électricité de Libye (GECOL) a tracé un programme d’urgence visant à répondre aux besoins immédiats en électricité. Sonelagz apportera son expertise et son savoir-faire pour parvenir à réaliser cet objectif. En termes clairs, pratiques et économiques, Sonelgaz approvisionnera la Libye en énergie électrique, via le réseau tunisien, d’une capacité de 180-200 mégawatts au cours des deux prochains jours. C’est la garantie apportée par le PDG de Sonelgaz en personne.

Il n’y a pas que cet aspect, puisqu’il est également question de location de turbines à gaz mobiles. A une demande « urgente » présenté par GECOL, Sonelgaz a répondu de manière effective «en lançant l’opération en Algérie à travers toutes ses équipes et filiales qui travaillent d’arrache pied pour sa concrétisation dans les meilleurs délais en vue d’appuyer le réseau, notamment à Tripoli », a révélé M. Boulakhras.

En sus de ces avancées palpables, les deux compagnies ont validé le projet de raccordement électrique direct entre l’Algérie et la Libye. Les études pour sa réalisation sont en cours d’élaboration. Cela pour les moyens et les capacités en présence. En matière d’expertise et de savoir-faire, il a été évoqué lors de la rencontre la coopération entre les deux parties en matière de formation dans divers domaines. A cela, le PDG de Sonelgaz a estimé que la convention de formation illustre, si besoin, la place de la compagnie nationale en qualité d’ «opérateur d’énergie pionnier et acteur principal en matière de développement économique aux niveaux local, continental et méditerranéen». Une mission exaltante que M. Boulakhras prend à coeur.

«La Sonelgaz est prête à mettre à profit toute son expérience énergétique et ses ressources matérielles et humaines dans le cadre du principe gagnant-gagnant», a-t-il déclaré. Pour sa part, le président du conseil d’administration de «GECOL», Wiam El-Abdelli, a salué la «réaction rapide » de la partie algérienne à l’invitation libyenne pour la couverture de ses besoins en électricité durant la saison estivale 2021 et n’a pas caché sa satisfaction de trouver en la Sonelgaz un partenaire sûr qui évitera à la Libye de gros problème d’alimentation électrique.

