<span style='text-decoration: underline;'>ÉLECTRICITÉ </span>:<br><span style='color:red;'>Sonelgaz s’attend à des records de consommation</span>

Le groupe Sonelgaz s’attend à enregistrer des records de consommation de l’électricité suite à la vague de chaleur qui a touché ces derniers jours plusieurs wilayas du pays.

La hausse de la consommation de l’énergie électrique est due à la forte utilisation des appareils de climatisation. En dépit de ce pic, la société Sonelgaz a affiché sa disposition pour éviter les coupures du courant électrique à travers la mobilisation de ses éléments, tout en appelant les citoyens à rationaliser la consommation de l’électricité. C’est ce qu’a indiqué, hier, Samia Merzouki, de la cellule de communication de Sonelgaz, dans une déclaration à la chaîne Une de la Radio nationale.

« Les citoyens doivent appliquer des gestes simples, notamment en ce qui concerne les climatiseurs qui doivent être réglés à 24 ou 25 degrés et ne pas les laisser fonctionner dans des pièces vacantes. Il en va de même pour l’éclairage, car il est préférable d’utiliser des lampes économiques et d’éviter la consommation excessive d’appareils électriques aux heures de pointe, c’est-à-dire entre une heure et cinq heures de l’aprèsmidi », a-t-elle déclaré.

La même intervenante a affirmé que le groupe Sonelgaz poursuit les campagnes de sensibilisation en vue d’inciter les citoyens à la rationalisation de la consommation d’énergie électrique et à l’utilisation sécurisée de l’électricité et du gaz.

«Ces campagnes de sensibilisation s’inscrivent dans le cadre du programme de sensibilisation estival lancé au début de la saison estivale, qui concerne divers lieux publics et des espaces très fréquentés par les citoyens, comme les plages et les parcs ; des conseils sur la rationalisation de la consommation d’énergie et de la lutte contre le gaspillage ont été prodigués», a indiqué Mme Merzouki. Il convient de signaler dans ce cadre que le groupe Sonelgaz avait fait état fin juillet dernier d’un record sans précédent de consommation d’électricité où les chiffres avaient atteint plus de 16.000 mégawatts à la fin du mois écoulé.

La hausse sans précédent de la consommation de l’électricité 16.666 mégawatts à la fin du mois de juillet dernier a été confirmée, la semaine dernière, par le porte-parole du groupe Sonelgaz, Khalil Hedna dans une déclaration à la chaîne III de la Radio nationale.

Mohand. S