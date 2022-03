Une cérémonie de sortie de la première promotion d’étudiants ayant obtenu une Idjaza dans les dix lectures du saint Coran, première du genre à l’échelle nationale, a été organisée samedi à Blida, en présence du Secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Redouane Maache.

Baptisée du nom du Cheikh Abdelkader Zouaoui, cette promotion diplômée de la commission de lecture, créée le 21 novembre 2015, à Blida, se compose de 17 récitateurs du Coran, représentés en majorité par des médecins et étudiants universitaires, ayant reçus leur Idjaza lors d’une cérémonie abritée par la salle de conférences « Abderrahmane Djilali » de la mosquée Al Kaouthar.

Selon les explications du directeur local des affaires religieuses et des wakfs, Kamel Belassel, la commission de lecture, l’un des quatre conseils relevant de l’institution de la mosquée, englobant, entre autres, un conseil scientifique, est chargée d’enseigner, aux jeunes, la récitation et la mémorisation du saint Coran, tout en œuvrant à l’amélioration de la Tilaoua (ou récitation du Coran) dans les règles de lecture du Coran.

Estimant que cette cérémonie est un reflet de l’attention conféré au Coran, le même responsable a souligné que cette action d’inscrit au titre des efforts du ministère visant à renforcer les liens avec Oulemas et cheikhs, à l’instar d’Abderrahmane Yelloul et Cheikh Abdallah Ettenssi, a-t-il indiqué.

Il a cité au titre de ces efforts, « la bibliothèque électronique algérienne » ouverte durant la pandémie du Coronavirus, avec un encadrement assuré par plus de 120 maîtres Madjaz en lecture du Coran, et comptant des milliers d’étudiants appartenant à plus de 55 pays.

« L’Algérie est devenue, ces dernières années, une source de rayonnement coranique », a assuré M. Maache, citant à titre indicatif le concours international de récitation du Saint Coran d’Alger, suivi à l’échelle mondiale, suite à sa diffusion par vidéo conférence ».

De nombreux étudiants diplômés ont exprimé, à l’occasion, leur » joie » à l’instar de Abdellbari Bouguerra (29 ans), détenteur d’un Master en sciences politiques, qui a exprimé sa gratitude « pour les efforts consentis » par ses cheikhs dans leur apprentissage.

Le récitateur Yacine Belkas, professeur de Coran à la Zaouia du Cheikh Ben Aissa (Boufarik), a, quant à lui, affirmé » sa détermination à poursuivre les efforts pour transmettre son savoir aux élèves de l’école « .

Des apprenants du Coran, âgés de moins de 10 ans, ont été honorés en marge de la cérémonie, à laquelle ont pris part de nombreux enseignants, imams, étudiants du Coran et des familles des diplômés, tandis que cinq étudiantes ayant, également, obtenu leur « Idjaza » seront honorées lors d’une cérémonie programmée pour le 8 mars prochain, selon le directeur des affaires religieuses de la wilaya.