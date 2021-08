<span style='text-decoration: underline;'>Secteur de la formation professionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Sortie d’une promotion de plus de 5.000 diplômés</span>

L’année de formation professionnelle 2020-2021, clôturée dernièrement à Oran, a vu la sortie d’une promotion de 5.000 diplômés dans différentes spécialités, a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur Noureddine Aimeur.

L’année de formation professionnelle, entamée en décembre dernier après neuf mois d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19 et clôturée dernièrement, est marquée par la sortie d’une promotion de 5.000 diplômés entre stagiaires et apprentis dans 147 spécialités au niveau des différents établissements de formation de la wilaya, a indiqué M. Aimeur. Les diplômes sont dans diverses spécialités et modes de formation dont ceux de technicien supérieur, de technicien et des certificats de maîtrise, d’aptitude et de qualification, a précisé le responsable du secteur, soulignant que l’année de formation 2020-2021 a été exceptionnelle et difficile en raison de la pandémie.

«C’était un défit et le pari a été gagné puisqu’on a terminé l’année dans de bonnes conditions», a-t-il souligné à ce propos. «La rupture n’a pas été chose facile que ce soient pour les stagiaires ou pour les enseignants et les travailleurs. Néanmoins, on a réussi grâce à nos efforts conjoints et à l’accompagnement des autorités publiques à prendre en main la situation et à apporter les solutions, lesquelles nous ont permis de terminer l’année de la formation dans de bonnes conditions, notamment à travers la mise en place d’un système de vacation et une application rigoureuse du protocole sanitaire au niveau de tous les établissements du secteur», a-t-il ajouté.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya d’Oran dispose de cinq instituts spécialisés, de 21 centres de formation professionnelle et d’apprentissage et de deux annexes, ajouté à cela plus de 100 établissements spécialisés, a t-on relevé de même source.